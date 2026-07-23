Energia ambiente e inclusione | più di 44 mila studenti coinvolti nei percorsi educational di Estra

Oltre 44.000 studenti hanno partecipato ai percorsi educativi promossi da Estra, focalizzati su energia, ambiente e inclusione. L’iniziativa coinvolge scuole di diverse regioni e mira a sensibilizzare i giovani su tematiche legate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. I programmi includono attività didattiche, laboratori e incontri che affrontano questioni ambientali e energetiche, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza tra gli studenti.

Arezzo, 23 luglio 2026 – In un contesto in cui anche la scuola è chiamata a confrontarsi con sfide sempre più complesse – dalla transizione energetica all’educazione ambientale, dall’uso consapevole delle tecnologie alla prevenzione del bullismo – Estra rafforza il proprio impegno al fianco del mondo dell’istruzione con un programma di iniziative educational che, ad oggi, ha coinvolto oltre 44mila studenti in tutta Italia. Percorsi sviluppati con partner qualificati, rivolti a fasce d’età diverse e accomunati dall’obiettivo di affiancare la scuola nella formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e preparati ad affrontare il cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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