endometriosi ad alzano e seriate diagnosi e cura

Un progetto di rete ha avviato un percorso dedicato alle donne con sospetto di endometriosi, che le accompagna dalla diagnosi alla presa in carico. I sintomi principali includono dolore pelvico cronico, mestruazioni molto dolorose, disturbi intestinali o urinari ricorrenti, dolore durante i rapporti e difficoltà nel concepimento. La rete coinvolge le strutture di due città e mira a migliorare la gestione clinica di questa condizione.

UN PROGETTO DI RETE. Un percorso dedicato accompagna le donne dal sospetto diagnostico alla presa in carico. Dolore pelvico cronico, mestruazioni molto dolorose, disturbi intestinali o urinari che si ripresentano ciclicamente, dolore durante i rapporti e difficoltà nel concepimento. Sono alcuni dei segnali con cui può manifestarsi l’endometriosi, una patologia cronica, estrogeno-dipendente e progressiva che interessa una quota significativa della popolazione femminile. Si stima che ne soffra tra il 4 e il 10% delle donne in età fertile; in Italia, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le pazienti sono circa tre milioni. A pesare non sono soltanto i sintomi, che in alcuni casi possono diventare fortemente invalidanti, ma anche il ritardo con cui si arriva alla diagnosi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Endometriosi, cos'è e come si cura

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