Nato a Seriate laureato in Economia è stato in cura psichiatrica | è l’uomo che in auto ha travolto la folla a Modena

Salim El Koudri, nato 31 anni fa a Seriate e laureato in Economia, è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di sabato 16 maggio dopo aver investito diversi pedoni nel centro di Modena con un’auto. L’uomo, che in passato ha ricevuto cure psichiatriche, è coinvolto nell’incidente che ha coinvolto una folla nella città emiliana. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si chiama Salim El Koudri, nato 31 anni fa a Seriate, laureato in Economia è l’uomo fermato dalla polizia dopo aver travolto nel pomeriggio di sabato 16 maggio con un’auto diversi pedoni nel centro di Modena. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 nella zona di Porta Bologna, tra Largo Garibaldi e via Emilia. L’uomo era al volante di una Citroen C3 lanciata ad alta velocità ed ha investito numerose persone causando otto feriti, quattro dei quali ricoverati in gravi condizioni. A due dei feriti sono state amputate le gambe. El Koudri — cittadino italiano di origini marocchine nato a Seriate, in provincia di Bergamo, il 30 marzo 1995, e residente a Ravarino, nel Modenese — sarebbe risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Auto falcia pedoni a Modena, feriti gravi: guidatore fermato

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