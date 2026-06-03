Il Parlamento Europeo ha approvato nel 2024 una risoluzione che definisce l’endometriosi una priorità di salute pubblica a livello continentale. La decisione mira a ridurre il tempo di attesa per la diagnosi, che attualmente supera i dieci anni, e a garantire un accesso più rapido a specialisti formati. L’obiettivo è migliorare la diagnosi e le cure per le donne che ne sono colpite, che rappresentano circa una su dieci.

Il Parlamento Europeo ha approvato nel 2024 una risoluzione che definisce l’endometriosi una priorità di salute pubblica a livello continentale, chiedendo agli Stati membri di ridurre il ritardo diagnostico medio e di garantire un accesso più rapido a specialisti formati. Un atto politico che ha acceso i riflettori su una malattia che colpisce circa 190 milioni di donne nel mondo, tre milioni solo in Italia, ovvero una donna su dieci in età riproduttiva. Eppure il tempo medio che intercorre tra i primi sintomi e la diagnosi resta, nel nostro Paese, tra i sette e i dieci anni. Dieci anni in cui molte donne sentono ripetere che è normale avere dolori mestruali intensi, che è una questione di soglia del dolore, che è tutto nella testa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Endometriosi, una donna su dieci ne soffre ma l’attesa per una diagnosi è dieci anni.

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Endometriosi: la malattia invisibile

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