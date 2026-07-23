Domenica alle 21 si terrà l’evento ’Voci nel Silenzio – Insieme per l’autismo e la disabilità’ in una piazza. L’iniziativa mira a promuovere emozioni, talento e inclusione attraverso spettacoli e attività. L’evento coinvolge persone con disabilità e si propone di sensibilizzare il pubblico su tematiche legate all’autismo e alle diversità. La piazza sarà allestita per accogliere i partecipanti e offrire un momento di confronto e partecipazione.

Una piazza pronta ad accendere emozioni, talento e inclusione. È questo lo spirito di ’Voci nel Silenzio – Insieme per l’autismo e la disabilità’, che domenica alle 21.15 porterà in piazza Matteotti la tredicesima edizione di uno degli appuntamenti solidali più significativi dell’estate marchigiana. Un evento capace, anno dopo anno, di coinvolgere il pubblico ben oltre il semplice spettacolo, trasformandosi in un autentico messaggio di partecipazione e condivisione. La manifestazione è stata presentata nella sala Agricoltura di Palazzo Leopardi, sede della Regione Marche, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emozioni e inclusione. Arriva ’Voci nel silenzio’

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