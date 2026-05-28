Gli Sky Inclusion Days 2026 si sono svolti presso lo Sky Campus, coinvolgendo più di 50 ospiti provenienti da settori sportivo, culturale e istituzionale. La giornata ha visto incontri, testimonianze e confronti su temi di inclusione e diversità, trasformando il luogo in uno spazio di ascolto e dialogo. Sono state condivise storie e esperienze autentiche, creando un ambiente di confronto diretto tra partecipanti e relatori.

Una giornata intensa, fatta di storie vere e confronto autentico Gli Sky Inclusion Days hanno trasformato lo Sky Campus in un luogo di ascolto, ispirazione e dialogo, con oltre 50 ospiti tra sport, cultura e istituzioni. Più di 25 panel e centinaia di partecipanti hanno dato vita a un evento capace di raccontare il valore delle differenze, mettendo al centro esperienze personali, empatia e consapevolezza.? Un momento che dimostra quanto sia forte il bisogno di costruire una società più inclusiva e attenta alle persone. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta cosa significa per te inclusione. Condividi il video e contribuisci anche tu a diffondere una cultura più aperta Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Sky Inclusion Days 2026 Emozioni, storie e voci dal Campus

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