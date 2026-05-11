Roberta Russo ha condiviso che, dopo anni immersa in un lavoro frenetico tra scadenze editoriali, ha trovato nel cammino una via per ascoltare meglio se stessa. Secondo le sue parole, Dio, l’amore e l’universo comunicano continuamente, ma spesso siamo troppo distratti per percepirli. Camminare, ha spiegato, permette di creare silenzio e di far emergere ciò che altrimenti rimarrebbe nascosto nel rumore quotidiano.

A cambiare il corso delle cose è stato l’incontro con Un altro giro di giostra di Tiziano Terzani. Guardando quella fotografia dell’autore seduto davanti all’Himalaya, Roberta sente nascere un richiamo impossibile da ignorare: partire. Senza una vera preparazione, senza sapere davvero cosa cercasse, si ritrova così a camminare tra le montagne himalayane. È lì che scopre il potere trasformativo del passo lento, della fatica, del silenzio e della natura. Un’esperienza che le cambia radicalmente il modo di abitare il corpo, il tempo e la vita. Da allora non ha più smesso di camminare. Oggi quella pratica quotidiana è diventata il cuore di Camminare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberta Russo: «Dio, l’amore, l’universo ci parlano continuamente. È che siamo troppo distratti dalle voci esterne per ascoltare davvero. Camminare crea silenzio. E nel silenzio qualcosa finalmente emerge»

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