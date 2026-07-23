Ariana Grand e, grande performer, attrice, cantante, può dirsi ufficialmente una nominata nello storico degli Emmy. L’attrice riceve, insieme alla co-protagonista Cynthia Erivo, il primo Emmy per il film Wick ed. L’evento lascia i fan senza parole. Vediamo i dettagli del grande successo alla cerimonia degli Emmy Awards di quest’anno. Un grande successo. Mercoledì 22 luglio, gli organizzatori degli Emmy hanno annunciato che Grande, 33 anni, ed Erivo, 39 anni, sono ufficialmente nominati per l’annuale premiazione. Celebrando il grande risultato, il quartier generale dei fan dell’hitmaker di Side to Side ha scritto una nota sincera a nome del cantante: “ Ariana Grande Butera è ora ufficialmente una nominata agli Emmy!”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emmy 2026: trionfa Ariana Grande con la sua prima nomination, i fan sono sbalorditi!

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