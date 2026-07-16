Ariana Grande conquista i fan con le imitazioni di Harry Potter | il suo spot diventa virale

Ariana Grande ha pubblicato un video per promuovere un prodotto della sua linea R.E.M. Beauty, in cui interpreta le voci di alcuni personaggi della saga di Harry Potter. Nel video, la cantante imita le voci di personaggi noti, suscitando entusiasmo tra i fan. Il video è diventato virale sui social media, generando molte reazioni e condivisioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al contenuto o alle intenzioni dello spot.

In un video pubblicato per promuovere un prodotto della sua linea R.E.M. Beauty, la cantante interpreta le voci di alcuni dei personaggi più iconici della saga di Harry Potter, scatenando l'entusiasmo dei fan. Ariana Grande ha trovato un modo decisamente originale per promuovere il suo marchio cosmetico R.E.M. Beauty. La cantante e attrice ha infatti pubblicato un video diventato rapidamente virale su TikTok, nel quale presta la voce ad alcuni dei personaggi più celebri dell'universo di Harry Potter per presentare un nuovo prodotto della linea. Ariana Grande interpreta i protagonisti di Harry Potter Il filmato, condiviso dall'account ufficiale di R. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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ARIANA GRANDE DEU TOQUE PASSIVO-AGRESSIVO EM PAIGE NIEMANN SUA SÓSIA PRA PARAR DE IMITAR

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