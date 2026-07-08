Emmy 2026 ecco le nomination | da Pluribus a The Pitt e The Bear
HBO conquista 122 nomination, Netflix arriva a 111, terza Apple TV con 87. Ad "Hacks" il record per numero di nomination in un anno nella categoria comedy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
2026 Emmy Award nominations: 'The Pitt' leads with 25 nominations | FULL
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La terza stagione di 'The Pitt' è ora in produzione, con Noah Wyle, Sepideh Moafi, Katherine LaNasa, Ayesha Harris, Fiona Dourif, Patrick Ball, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Shawn Hatosy che tornano. reddit
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#PaxJoliePitt è diventato il figlio della famiglia #JoliePitt più vicino al lato paterno, almeno secondo le recenti ricostruzioni dei media. Mentre alcuni dei figli di #BradPitt e #AngelinaJolie hanno scelto nel tempo di non utilizzare più pubblicamente il cognome Pi facebook