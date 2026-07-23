Tra circa dieci giorni, le autobotti inizieranno a circolare nelle zone colpite dalla carenza d’acqua. L’ultimo temporale registrato non è stato sufficiente a risolvere la situazione. A comunicarlo è un ex assessore provinciale, che ha sottolineato come si stia avvicinando il periodo di emergenza idrica. La carenza si fa sentire, e le autorità si preparano a gestire la distribuzione dell’acqua attraverso i mezzi di supporto.

"Fra una decina di giorni entriamo in emergenza idrica e vedremo girare le autobotti", dice Luigi Tagliolini ex assessore provinciale ed anche uno dei politici piu’ attenti al monitoraggio delle risorse idriche. Ma ha piovuto anche l’ altroieri. "Ma la situazione non è cambiata perché i temporali hanno colpito solo e soprattutto la costa. Il resto lo ha assorbito subito la terra". Un specie di rabdomante, Tagliolini, quando si parla di risorse idriche. Non gira col ‘pendolino’ per trovare nuove vene, ma passa al setaccio la Provincia per controllare le criticità. "L’altro giorno – prosegue l’ex assessore – sono andato a controllare la diga di Tavernelle e si vede la sabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza idrica, l’incubo è vicino: "Presto vedremo girare le autobotti. L’ultimo temporale non è bastato"

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Will Tom and his friends find a way to stop the inevitable or are they doomed to a horrific fate

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