Interruzione idrica sui rioni collinari attivo il servizio di Protezione Civile VVPSalerno e VOPI con autobotti
Per lavori sulla rete idrica, l’erogazione è sospesa nei rioni collinari. In risposta, sono state attivate autobotti gestite dalla Protezione Civile e dalla Vo.P.I per distribuire acqua alla popolazione. La sospensione, programmata per mercoledì 3 giugno, mira a permettere interventi di manutenzione. La distribuzione di acqua tramite le autobotti è stata organizzata per ridurre i disagi durante l’interruzione.
In occasione della sospensione programmata dell'erogazione idrica prevista per oggi (mercoledì 3 giugno), è stato predisposto un servizio di assistenza alla cittadinanza per limitare al massimo i disagi derivanti dai lavori sulla rete idrica da parte di Ausino S.p.A. La società Sistemi Salerno –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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