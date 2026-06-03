Interruzione idrica sui rioni collinari attivo il servizio di Protezione Civile VVPSalerno e VOPI con autobotti

Notizia in breve

Per lavori sulla rete idrica, l’erogazione è sospesa nei rioni collinari. In risposta, sono state attivate autobotti gestite dalla Protezione Civile e dalla Vo.P.I per distribuire acqua alla popolazione. La sospensione, programmata per mercoledì 3 giugno, mira a permettere interventi di manutenzione. La distribuzione di acqua tramite le autobotti è stata organizzata per ridurre i disagi durante l’interruzione.