Ancora emergenza idrica | nuova rottura della condotta idrica 15 comuni restano senza acqua fino a domani
Una nuova rottura sulla condotta principale ha causato il ripristino dei disagi nell'approvvigionamento idrico di quindici comuni del Vastese. L'intervento di riparazione è in corso, ma l’erogazione dell’acqua resterà sospesa fino a domani. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti, con le utenze pubbliche e private che continuano a fare i conti con l’assenza di fornitura.
Una nuova rottura sulla condotta principale fa ricominciare i disagi e la carenza d'acqua nel Vastese. Come già accaduto nei giorni precedenti la Pasqua, nella mattinata di oggi (sabato 9 maggio), c'è stata una rottura sull'addutrice principale dell'acquedotto Sinello, nel territorio comunale di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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