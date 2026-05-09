Ancora emergenza idrica | nuova rottura della condotta idrica 15 comuni restano senza acqua fino a domani

Una nuova rottura sulla condotta principale ha causato il ripristino dei disagi nell'approvvigionamento idrico di quindici comuni del Vastese. L'intervento di riparazione è in corso, ma l’erogazione dell’acqua resterà sospesa fino a domani. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti, con le utenze pubbliche e private che continuano a fare i conti con l’assenza di fornitura.

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