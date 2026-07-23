emergenza carceri i giovani dem alla dogaia

I Giovani Democratici della Toscana entreranno oggi nella Casa Circondariale della Dogaia a Prato per avviare un percorso di ascolto e confronto che coinvolgerà le carceri della regione. L’iniziativa mira a raccogliere testimonianze e opinioni dei detenuti, offrendo uno spazio di dialogo diretto. L’evento si inserisce in un progetto più ampio di monitoraggio e sensibilizzazione sulla condizione delle strutture penitenziarie toscane.

I Giovani Democratici della Toscana entreranno oggi nella Casa Circondariale della Dogaia di Prato per dare il via a un percorso di ascolto e confronto che attraverserà le carceri della Toscana. "L’obiettivo è costruire una proposta per un nuovo modello penitenziario ", spiegano. La prima tappa sarà Prato, una delle situazioni più complesse e critiche. "Al termine del percorso raccoglieremo quanto emerso in un documento che sarà un contributo concreto e uno stimolo per le istituzioni regionali e nazionali", dichiara Bernardo Taddei, Segretario regionale dei Giovani Democratici della Toscana. Partire da Prato non è una scelta casuale. La Dogaia è da tempo il simbolo di una crisi profonda del sistema penitenziario, una situazione che richiede attenzione, responsabilità e risposte politiche all’altezza della gravità del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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