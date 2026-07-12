Il garante di Bologna ha segnalato una crisi nelle carceri, con detenuti neutralizzati e pochi percorsi di riabilitazione disponibili. Ha evidenziato come la situazione attuale sia lontana da quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione, sottolineando che i trattamenti sono ormai vicini a essere considerati contrari al senso di umanità. La mancanza di programmi di rieducazione si riflette in una condizione di emergenza.

«Siamo in una situazione nella quale, purtroppo, non c’è corrispondenza, e ce n’è sempre meno, tra quanto succede all’interno del carcere e quanto scritto al comma tre dell’articolo 27 della Costituzione: trattamenti prossimi a essere definiti contrari al senso di umanità e percorsi di rieducazione per pochissime persone». E numeri «non sostenibili», a Bologna come nel resto del Paese, quasi gli stessi che nel 2013 portarono la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia per lo stato delle sue carceri e di chi vi era recluso. Sono parole amare quelle del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Bologna, Antonio Ianniello, parole che raccontano ciò che quotidianamente si vive alla Dozza (e non solo) e che anticipano in parte la sua relazione in discussione a fine mese. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Emergenza carceri, il garante di Bologna: «Siamo alla neutralizzazione dei detenuti e con pochi percorsi riabilitativi»

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