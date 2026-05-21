Emergenza carceri paradigma da cambiare

Nel corso del 2025, l’associazione Antigone ha ispezionato 102 istituti penitenziari italiani, riscontrando gravi condizioni in 11 di essi. In alcune cellette non era presente il riscaldamento, mentre in altre mancava l’acqua calda o la doccia. Questi dati evidenziano criticità legate alle condizioni di vita dei detenuti che richiedono interventi immediati e modifiche nelle politiche di gestione delle carceri. La situazione descrive un quadro di carenze strutturali e di servizi essenziali ancora troppo diffuso.

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ITALIA. In 11 istituti penitenziari italiani, sui 102 ispezionati nel corso del 2025 dall’associazione Antigone, erano presenti celle prive di riscaldamento, in 47 celle senza acqua calda, in 53 celle senza doccia. In 23 istituti il wc si trovava nello stesso ambiente in cui si cucina. Sempre nel medesimo rapporto si legge che tra i detenuti italiani sono registrate 9,4 diagnosi psichiatriche gravi ogni 100, il 21,1% assume farmaci stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi, il 46,5% ricorre a sedativi o ipnotici. Solo il 3,8% delle persone detenute è impiegato alle dipendenze di un datore di lavoro esterno. Nel carcere di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Emergenza carceri, paradigma da cambiare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LEMERGENZA NEGATA– IL COLLASSO DELLE CARCERI ITALIANE - CEOforLIFE AWARDS - 02 Dicembre 2025 Sullo stesso argomento Emergenza carceri in Basilicata: Potenza al 171% di sovraffollamento? Punti chiave Come influisce il degrado delle celle sulla sicurezza a Matera? Perché il personale di polizia penitenziaria è insufficiente nelle... Emergenza criminalità d’importazione: le carceri europee traboccano di stranieriRoma, 14 mag – La sostituzione etnica è in atto anche nelle carceri dei Paesi europei che tracimano di stranieri. Emergenza carceri, paradigma da cambiareIn 11 istituti penitenziari italiani, sui 102 ispezionati nel corso del 2025 dall’associazione Antigone, erano presenti celle prive di riscaldamento, in 47 celle senza acqua calda, in 53 celle senza d ... ecodibergamo.it Emergenza carceri in Calabria, Penna: Non è più accettabile un approccio schizofrenico e contraddittorioIl rapporto della Garante evidenzia un sovraffollamento superiore alla media nazionale, celle con brandine sovrapposte, carenze strutturali ... corrieredellacalabria.it