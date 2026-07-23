Elly confonde Lepore con Gandhi e Martin Luther King durante un intervento pubblico. La confusione è stata fatta in un momento di discussione sulla figura di un politico coinvolto in una manifestazione a Capitol Hill. La manifestazione si è conclusa con un ingresso non autorizzato nel Parlamento. La descrizione pubblica di Trump come eversore e golpista si riferisce a un episodio in cui il suo nome è stato associato a questa protesta.

Ricapitoliamo. Se Donald Trump convoca una manifestazione a Capitol Hill e poi l'adunata degenera in un ingresso non autorizzato in Parlamento, allora Trump è un eversore, un golpista, un figlio di buona donna, un irresponsabile (morale e politico). Se invece è il sindaco Matteo Lepore a convocare una manifestazione (senza nemmeno dare formale preavviso alle autorità preposte) e la piazzata si trasforma in un prevedibilissimo pandemonio, allora Lepore non è né un eversore, né un golpista, né un figlio di buona donna, né un irresponsabile politico, ma (Elly Schlein dixit) uno che «ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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