Inaugurato un nuovo murale nella scuola Martin Luther King | L' arte crea relazioni

È stato inaugurato questa mattina un murale all’interno della scuola dell’infanzia Martin Luther King, intitolato “Un giardino a colori”. Il sindaco di Bari ha partecipato all’evento, che ha visto la presentazione di un’opera artistica realizzata all’interno della struttura scolastica. Il murale porta il titolo “L’arte crea relazioni” e si inserisce tra le attività di valorizzazione degli spazi educativi. L’opera rappresenta un giardino decorato con colori vivaci e dettagli artistici.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del murale ‘Un giardino a colori’ realizzato all'interno della scuola dell'infanzia Martin Luther King. L'opera è stata realizzata dall'artista Daniela Giarratana, l'iniziativa è stata promossa dall'associazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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08 GIUGNO 2026 - BARI: EDUCARE AL BELLO, INAUGURATO MURALE NELLA SCUOLA MARTIN LUTHER KING

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