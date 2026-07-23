Elisabetta Gregoraci in passerella con un fascino irresistibile

Durante la diciannovesima edizione di Maredamare, svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze, una conduttrice ha partecipato come protagonista. Ha presentato la collezione Estate 2027 di David Beachwear, indossando due look eleganti. La presenza dell’artista ha attirato l’attenzione sul suo ruolo nel settore moda mare italiano.

. La conduttrice è stata tra le protagoniste della diciannovesima edizione di Maredamare, svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze, dove ha presentato la collezione Estate 2027 di David Beachwear sfoggiando due look dal gusto raffinato e confermando ancora una volta il suo ruolo di riferimento nel panorama della moda mare italiana. Elisabetta Gregoraci è tornata sotto i riflettori del fashion system prendendo parte alla diciannovesima edizione di Maredamare, l’importante appuntamento dedicato alla moda mare ospitato nella suggestiva cornice della Fortezza da Basso di Firenze. La conduttrice è stata scelta come volto della nuova collezione Estate 2027 firmata David Beachwear, portando in passerella uno stile sofisticato e contemporaneo che ha attirato l’attenzione del pubblico presente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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