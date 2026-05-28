Elisabetta Gregoraci conquisterà Rimini l’incontro speciale con i fan

Il 29 maggio a Rimini si terrà un incontro tra Elisabetta Gregoraci e i suoi fan durante Rimini Wellness. L’evento prevede un momento di confronto diretto, con la presenza dell’attrice e showgirl. La partecipazione è aperta a chi desidera incontrarla di persona. La giornata si svolgerà tra sessioni di fitness, momenti di energia e un’atmosfera all’insegna del glamour.

Elisabetta Gregoraci conquista Rimini Wellness: il 29 maggio l’incontro speciale con i fan. Fitness, energia e glamour: al Rimini Wellness arriva una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo italiano. Elisabetta Gregoraci sarà infatti tra gli ospiti più attesi della manifestazione e il prossimo 29 maggio incontrerà il pubblico per un evento che promette entusiasmo, selfie e grande partecipazione. Al Rimini Wellness, padiglione D5, stand 006 sarà possibile trascorrere del tempo con Elisabetta. Leggi anche Malika Ayane lancia “Una possibilità”: ironia e nostalgia nel nuovo singolo dopo Sanremo L’appuntamento con i fan si preannuncia come uno dei momenti più caldi della manifestazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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