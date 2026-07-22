Elisabetta Gregoraci mostra il lato B mentre dondola sulla passerella della barca davanti ai Faraglioni di Capri - VIDEO

Elisabetta Gregoraci ha condiviso video e foto a Capri, mostrando il suo lato B mentre si dondola sulla passerella di una barca davanti ai Faraglioni. La conduttrice indossa un bikini e si muove sulla barca, attirando l'attenzione dei follower. Le immagini sono state pubblicate sui social, generando molte reazioni tra gli utenti.

Elisabetta Gregoraci incanta i follower a Capri con foto e video che la ritraggono in bikini sulla barca Elisabetta Gregoraci torna ad incendiare i social con alcune foto e video che la immortalano in bikini a Capri: a catturare l'attenzione dei fan è soprattutto un video in cui la conduttric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elisabetta Gregoraci ci parla della sua esperienza alla Milano Fashion Week 28/02/2026

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