Elettra Lamborghini ha condiviso pubblicamente il suo amore per Afrojack, sottolineando che tra loro c’è una regola non scritta. La coppia, insieme dal 2018, mantiene una vita quotidiana semplice nonostante il successo e la fama. Lamborghini ha dichiarato di amarsi ancora come il primo giorno, evidenziando la solidità del loro rapporto.

Nonostante il successo e la popolarità, Elettra Lamborghini e Afrojack continuano a vivere in modo molto semplice la loro quotidianità di coppia. La popstar italiana e il dj olandese stanno insieme dal 2018, ma si amano ancora come il primo il giorno. Il merito? Di alcune regole inviolabili che hanno svelato in una recente intervista. Elettra e Afrojack, i segreti del loro amore. Elettra Lamborghini e Afrojack sono una delle coppie più solide dello show business: da quando si frequentano, i due artisti non hanno mai dato adito a pettegolezzi e presunte crisi, preferendo vivere la loro relazione lontano dai riflettori. In una recente intervista a People, tuttavia, la coppia ha eccezionalmente condiviso qualche retroscena dal matrimonio, raccontando una quotidianità fatta di cose semplici. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Elettra Lamborghini racconta l’amore per Afrojack: “Abbiamo una regola inviolabile”

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Elettra Lamborghini racconta il grande amore con Afro Jack - Domenica In 08/03/2026

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