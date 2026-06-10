Durante la Gumball 3000, Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, è stato coinvolto in un incidente stradale. L’incidente ha causato momenti di paura, ma lui ha dichiarato di sentirsi “benedetto” per essere vivo. La gara internazionale, che attraversa varie città con supercar e partecipanti noti, ha visto l’incidente coinvolgere anche altri veicoli. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o danni materiali.

Momenti di paura per Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, coinvolto in un incidente stradale durante la Gumball 3000, il rally internazionale che ogni anno attraversa diverse città con supercar e personaggi noti. Durante una delle tappe del percorso, un palo di alluminio ha colpito in pieno la sua Bentley Bentayga, sfondando il parabrezza del veicolo. A bordo, oltre al dj, c’era anche l’amico Nick Fuso, che si trovava alla guida al momento dell’impatto. Entrambi sono usciti illesi dall’incidente. Il dj ha poi condiviso sui social le immagini dell’auto danneggiata, che mostrano chiaramente il vetro completamente distrutto. Una scena che ha fatto il giro del web per la dinamica potenzialmente molto pericolosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sento benedetto per il semplice fatto di essere vivo”: Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, racconta l’incidente alla Gumball 3000

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While Our Baby Burned With FeverHe Chose Another Woman—So I Faked My DeathLeaving Him in the Ashes

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Incidente per Afrojack: “Fortunato a essere qui”. Le parole per Elettra LamborghiniAfrojack ha scritto su Instagram di essere stato coinvolto in un incidente che lo ha spaventato molto.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini e Deejay di fama mondialeAfrojack, nome d’arte di Nick Van de Wall, ha 38 anni ed è uno dei deejay più noti a livello internazionale.