Educazione sessuale a scuola | scarica modelli operativi per l’avvio dell’anno scolastico 26 27

Per l'inizio dell’anno scolastico 20262027 sono state rese disponibili, per gli abbonati a “Gestire la scuola”, le circolari e la modulistica necessari per l’attuazione dell’educazione sessuale nelle scuole. Questi documenti riguardano i modelli operativi da seguire per l’avvio delle attività, in conformità con la legge approvata il 9 giugno 2026. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sulle modalità di applicazione.

In vista dell’inizio dell’anno scolastico sono disponibili, per gli abbonati a “Gestire la scuola“, le circolari e la modulistica predisposte per l’applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104 sulle attività scolastiche riguardanti i temi della sessualità. La documentazione interessa tutti gli ordini di scuola e definisce le procedure per la progettazione e lo svolgimento . L'articolo Educazione sessuale a scuola: scarica modelli operativi per l’avvio dell’anno scolastico 2627 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'educazione sessuale legge nelle scuole italiane, ma con il consenso dei genitori | The Essential

Notizie e thread social correlati

Inizio anno scolastico 2026/27, educazione sessuale a scuola: scarica i documenti operativi per iniziare al meglioPer l'inizio dell'anno scolastico 2026/27 sono stati resi disponibili i documenti operativi relativi all'educazione sessuale nelle scuole.

Oltre 150 documenti operativi per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027: la raccolta completa per dirigenti, DSGA, segreterie e docentiPer l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 sono stati predisposti oltre 150 documenti operativi, tra atti amministrativi, circolari, decreti,...

Temi più discussi: Ma… come nascono i bambini? L’educazione sessuale a scuola; Inizio anno scolastico 2026/27, educazione sessuale a scuola: scarica i documenti operativi per iniziare al meglio; Modelli sul consenso informato per l'educazione sessuale a scuola; Educazione sessuale a scuola: le linee guida per l'anno 2026/27.

La legge voluta dal ministro #Valditara per censurare l’educazione sessuale e affettiva a #scuola è stata celebrata come una vittoria dalle lobby integraliste, dopo anni di pressioni sugli istituti scolastici contro lo spauracchio del #gender. scienzainrete.it/artic x.com

Inizio anno scolastico 2026/27, educazione sessuale a scuola: scarica i documenti operativi per iniziare al meglioIn vista dell’inizio dell’anno scolastico sono disponibili, per gli abbonati a Gestire la scuola, le circolari e la modulistica predisposte per l’applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104 sulle ... orizzontescuola.it

Millennial e Gen Z cambiano il modo di essere genitori (e passa anche per l'educazione sessuale)Sta per iniziare la prima edizione di Genitori senza tabù, un percorso di educazione affettiva e sessuale pensato per futuri genitori che vogliono cambiare le cose e crescere una generazione più con ... cosmopolitan.com