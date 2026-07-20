Inizio anno scolastico 2026 27 educazione sessuale a scuola | scarica i documenti operativi per iniziare al meglio

Per l'inizio dell'anno scolastico 202627 sono stati resi disponibili i documenti operativi relativi all'educazione sessuale nelle scuole. Questi materiali, accessibili agli abbonati a “Gestire la scuola”, includono circolari e modulistica necessari per l’applicazione della legge approvata il 9 giugno 2026. I documenti forniscono indicazioni pratiche per l’introduzione e la gestione del percorso formativo.

In vista dell’inizio dell’anno scolastico sono disponibili, per gli abbonati a “Gestire la scuola“, le circolari e la modulistica predisposte per l’applicazione della Legge 9 giugno 2026, n. 104 sulle attività scolastiche riguardanti i temi della sessualità. La documentazione interessa tutti gli ordini di scuola e definisce le procedure per la progettazione e lo svolgimento . L'articolo Inizio anno scolastico 202627, educazione sessuale a scuola: scarica i documenti operativi per iniziare al meglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Calendario scolastico 2026/2027: quando inizia la scuola regione per regione

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