Oltre 150 documenti operativi per l’inizio dell’anno scolastico 2026 2027 | la raccolta completa per dirigenti DSGA segreterie e docenti

Per l’inizio dell’anno scolastico 20262027 sono stati predisposti oltre 150 documenti operativi, tra atti amministrativi, circolari, decreti, nomine, regolamenti e modelli. Questi materiali sono destinati a dirigenti, DSGA, segreterie e docenti e coprono le diverse esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche. La raccolta completa fornisce le indicazioni necessarie per la gestione delle attività e delle procedure amministrative previste per l’apertura dell’anno scolastico.

L’avvio dell’anno scolastico richiede ogni anno la predisposizione di decine di atti amministrativi, circolari interne, decreti, nomine, regolamenti e modelli destinati a disciplinare l’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Per supportare questo lavoro, “Gestire la scuola” mette a disposizione degli abbonati una raccolta in continuo aggiornamento con oltre 150 documenti operativi, predisposti per accompagnare dirigenti scolastici, DSGA, . L'articolo Oltre 150 documenti operativi per l’inizio dell’anno scolastico 20262027: la raccolta completa per dirigenti, DSGA, segreterie e docenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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