Edoardo Leo e Laura Marafioti la storia d’amore durata 26 anni e ora forse finita

Da dilei.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi 26 anni di relazione, Edoardo Leo e Laura Marafioti sembrano aver concluso la loro storia d’amore. La coppia, nota per aver vissuto lontano dai riflettori, non ha mai condiviso pubblicamente dettagli o momenti intimi, né condivideva foto o dichiarazioni sui social. La loro relazione si è svolta sempre in privato, senza apparizioni pubbliche o interviste dedicate alla vita privata. Non ci sono state conferme ufficiali, né comunicati, sulla fine del rapporto.

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Quasi 26 anni insieme e una storia d’amore vissuta sempre lontano dai riflettori. Niente racconti social delle vacanze, niente dichiarazioni d’amore a mezzo intervista, niente copertine, niente baci davanti ai flash. Ma ora t ra Edoardo Leo e Laura Marafioti sarebbe tutto finito. Il condizionale è d’obbligo: Dagospia riporta l’indiscrezione ma i diretti interessati non si espongono. La storia d’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti. Sulla storia d’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti si sa ben poco, proprio a causa della loro proverbiale riservatezza. Si sono conosciuti negli anni Novanta e nel 2000 sono diventati marito e moglie. Raramente sono apparsi insieme sui red carpet o agli eventi mondani, con qualche eccezione come la cerimonia dei David di Donatello o nel 2018 all’evento al MAXXI di Roma per i 90 anni di Fulvio Lucisano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Edoardo Leo e Laura Marafioti La Fine di un Amore Duraturo

Video Edoardo Leo e Laura Marafioti La Fine di un Amore Duraturo

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