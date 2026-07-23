edilizia il settore corre la piaga infortuni

Il settore delle costruzioni rimane un pilastro dell’economia italiana, con numeri positivi a livello nazionale. In Lombardia, una delle regioni più interessate, una impresa su cinque è nel settore edile, con un totale di 102 aziende. Tuttavia, il settore è anche uno dei più colpiti da infortuni sul lavoro. La crescita economica non ha eliminato le criticità legate alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori.

A livello nazionale il settore delle costruzioni si conferma un pilastro dell’economia italiana. E se i dati sono positivi a livello nazionale, in questo panorama l’ edilizia si impone come uno dei veri settori economici trainanti soprattutto in Lombardia dove ha sede una impresa italiana su 5, con ben 102.676 imprese di costruzione attive sul territorio che danno lavoro a oltre 330mila addetti con una massa salari che raggiunge quota 1,881 miliardi di euro. Un mondo che oggi è al centro del consiglio regionale del sindacato Feneal Uil Lombardia, all’Esem-Cpt in via Newton: in programma anche la rappresentazione teatrale sulla sicurezza sul lavoro ’A che ora torni?’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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