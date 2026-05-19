Online il nuovo portale del Settore Edilizia – SUAPE

È stato reso disponibile online il nuovo portale dedicato al Settore Edilizia e allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE). Il sito, realizzato dal Comune di Parma, è stato aggiornato per migliorare l’accessibilità e la sicurezza, rispettando le normative più recenti stabilite da AgID. La piattaforma intende semplificare le procedure per cittadini e professionisti, offrendo un’interfaccia più moderna e funzionale rispetto alla versione precedente.

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Il Comune di Parma informa che è online il nuovo portale tematico del Settore Edilizia e SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia), rinnovato per garantire elevati standard di accessibilità, sicurezza e usabilità in linea con le più recenti disposizioni AgID.Il nuovo sito vede una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bando ISI INAIL 2026: come ottenere il 65% a Fondo Perduto Sullo stesso argomento L’Aquila: il nuovo portale PNRR per servizi, edilizia e trasparenza? Cosa sapere Il Comune dell'Aquila ha attivato il nuovo portale digitale tramite fondi PNRR il 30 aprile. Traghetti online: arriva il nuovo portale a zero commissioniIl mercato delle prenotazioni marittime vede l’ingresso di un nuovo attore digitale che punta a scardinare le logiche dei grandi aggregatori... Edilizia popolare, Acer Campania vara nuovo sistema di prenotazione onlineL'Acer (Agenzia Campania Edilizia Residenziale) vara il nuovo sistema di prenotazione online. Accedendo al portale www.acercampania.it da oggi i cittadini potranno riuscire a interagire con l'Ente in ... ansa.it Bossong presenta il nuovo sito e il rebranding20/03/2026 - Bossong, azienda attiva nel settore dei sistemi di fissaggio per l’edilizia, inaugura una nuova fase della propria storia con il lancio del nuovo sito web e un progetto di rebranding che ... edilportale.com