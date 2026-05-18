Durante l’ultima stagione, la squadra ha affrontato numerosi infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori in momenti chiave del campionato. Questi incidenti hanno costretto spesso i tecnici a modificare le formazioni e hanno influito sui risultati delle partite. La problematica si è manifestata in varie occasioni, coinvolgendo diverse aree del corpo e registrando un numero di episodi superiore alla media rispetto alle stagioni precedenti. La questione degli infortuni si è quindi rivelata un elemento ricorrente e preoccupante lungo tutto il percorso della squadra.

Una costante della scorsa stagione che sarebbe bene poter evitare nella prossima. Quella degli infortuni è stata una problematica che ha accompagnato la Vis dal primo all’ultimo appuntamento della scorsa stagione. Ben 181 le gare saltate dai vissini per infortunio. Stellone nel suo ultimo campionato a Pesaro la rosa al completo non l’ha infatti mai avuta. Nessun giocatore di movimento è stato esente da guai fisici. Il 2005 Federico Tavernaro, che si è rotto il crociato a metà ottobre, è stato il titolare con meno presenze, solo otto; Di Paola quello con meno assenze, fuori solo in tre gare su trentanove. Il record di assenze in una sola gara, undici, è stato sancito a Guidonia, nel pari a reti bianche del 21 marzo scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La piaga degli infortuni: dove e come ha colpito

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