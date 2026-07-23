Eclissi di Sole del 12 agosto 2026 | a che ora vederla città per città

Da gazzettadelsud.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 agosto 2026, l’eclissi di sole sarà visibile in tutta Italia, ma con intensità diversa. A Torino il disco solare sarà coperto per il 93% e lo spettacolo durerà più di un’ora. Sullo Stretto di Messina, invece, l’eclissi durerà circa quindici minuti, con il Sole già vicino all’orizzonte. La copertura e la durata variano da regione a regione.

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L'eclissi di Sole del 12 agosto 2026 si vedrà da tutta Italia, ma non allo stesso modo. A Torino il disco solare sarà coperto per il 93% e lo spettacolo durerà più di un'ora; sullo Stretto di Messina saranno quindici minuti scarsi, con il Sole già appoggiato all'orizzonte. Ecco a che ora comincia città per città, dove conviene guardare e come farlo senza rischiare gli occhi. Firma: Artemide – Aggiornato il 23 luglio 2026 Mercoledì 12 agosto, nel tardo pomeriggio, la Luna passerà davanti al Sole. Lungo una fascia stretta che parte dalla Groenlandia, sfiora l'Islanda e attraversa la Spagna da nord-ovest a sud-est fino alle Baleari, il disco sarà coperto per intero: là, per un minuto e mezzo o poco più, si vedrà la corona solare e si farà quasi buio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Eclisse del 12 agosto 2026: il punto di vista della ricerca

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