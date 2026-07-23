eclissi del 12 agosto

In Italia, il sole sarà coperto oltre il 90% durante l’eclissi solare del 12 agosto 2026. Solo in una piccola fascia tra Rio de Onor e Guadramil, nel Parco naturale di Montesinho, sarà possibile osservare la totalità dell’evento. Questa zona rappresenta l’unico punto del Portogallo dove si potrà assistere alla totalità dell’eclissi. La maggior parte del territorio italiano vedrà una copertura molto elevata del sole.

: in Italia il sole sarà coperto oltre il 90%, ecco dove Una fascia estremamente ridotta tra Rio de Onor e Guadramil, nel Parco naturale di Montesinho, sarà l’unico punto del Portogallo dal quale osservare la totalità dell’eclissi solare del 12 agosto 2026. Il Comune di Bragança ha indicato ufficialmente quest’area nell’ambito del Programma nazionale Eclipse 2026, precisando che la fase totale durerà pochi secondi. L’eclissi raggiungerà il Portogallo intorno alle 19:30 locali, dopo aver attraversato con la propria fascia di totalità la Groenlandia, una parte dell’Islanda, la Spagna e le Isole Baleari. Il percorso sfiorerà l’estremo nord-orientale portoghese: la particolare traiettoria spiega perché il fenomeno completo sarà confinato alla stretta zona compresa tra i due villaggi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Leclissi solare del 12 agosto

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