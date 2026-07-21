Il 12 agosto 2026 in Italia si verificherà un'eclissi di Sole parziale, con la copertura più ampia in Liguria, dove raggiungerà il 95%, e oltre il 90% in molte aree del Nord. L’evento comincerà dopo le 19, con il massimo previsto intorno alle 20:20. In quel momento, il Sole sarà parzialmente oscurato in modo evidente in tutto il Paese, con le percentuali più alte nel Nord-Ovest.

Il 12 agosto l’Italia assisterà a un’eclissi di Sole parziale, con copertura fino al 95% in Liguria e oltre il 90% in molte zone del Nord. Il fenomeno inizierà dopo le 19 e raggiungerà il massimo verso le 20:20. L’ultimo fenomeno paragonabile (per il nostro Paese) risale a ben 27 anni fa, quando l’ultima eclissi totale solare catturò l’attenzione degli italiani. Il 12 agosto eclissi di Sole quasi totale Dove si vedrà meglio in Italia Quando vederla Dove vedere l’eclissi totale Come osservarla in sicurezza Il 12 agosto eclissi di Sole quasi totale È davvero da molto tempo che si attende un fenomeno astronomico simile, visibile in diverse zone del mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Eclissi di Sole del 12 agosto 2026 in Italia, qual è il luogo migliore per vederla e gli orari del fenomeno

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Leclissi solare parziale del 12 Agosto è pericolosa

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Il #17luglio 709 a.C. in Cina c'è la prima registrazione di un'eclissi solare totale. E' il primo riferimento diretto di un completo oscuramento del Sole in qualsiasi civiltà. La data, secondo il calendario giuliano, concorda esattamente con quella di un'eclissi solare x.com

Considerando l'eclissi solare totale del 2027, che si inserisce nel tema della dinastia delle eclissi khaneriah, potremmo ricevere alcune informazioni o khaneriah rilasciati intorno a quel periodo reddit

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