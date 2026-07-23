Ecco quanto costano le prime Volkswagen ibride

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Volkswagen ha introdotto sul mercato italiano versioni ibride full hybrid (HEV) di Golf e T-Roc, ampliando così la propria gamma di motorizzazioni elettrificate. I prezzi di queste nuove versioni non sono stati ancora comunicati. La casa automobilistica punta a offrire alternative più ecologiche sui modelli più popolari, senza specificare eventuali differenze di costo rispetto alle versioni tradizionali. La disponibilità sul mercato e le configurazioni precise devono ancora essere annunciate.

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Volkswagen allarga la gamma delle motorizzazioni elettrificate sul mercato italiano introducendo la tecnologia Full Hybrid (HEV) su due dei suoi modelli più venduti: Golf e T-Roc. La casa di Wolfsburg ha aperto le prevendite della declinazione da 170 CV, un'opzione rivolta a chi cerca efficienza nei consumi ed elevata percorrenza in elettrico nei contesti urbani.Come funzionaL'architettura del nuovo propulsore adotta come base termica il quattro cilindri turbo a benzina 1.5 TSI evo2, abbinato a due moduli elettrici e a un pacco batterie agli ioni di litio da 1,6 kWh posizionato sotto il pianale posteriore. L'accumulatore si ricarica in autonomia durante le fasi di decelerazione e frenata rigenerativa o tramite l'azione del motore a combustione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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