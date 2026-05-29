Milan il prezzo della rivoluzione | ecco quanto costano gli addi dei dirigenti
Il Milan sta cercando di riprendersi, ma i costi legati alle uscite dei dirigenti sono evidenti. La società ha sostenuto spese significative per le indennità di fine rapporto e altri oneri contrattuali. Questi costi sono stati calcolati in base ai contratti residui e alle clausole di risoluzione. Le uscite dei dirigenti hanno comportato esborsi economici rilevanti, influenzando il bilancio complessivo del club.
Si prospettano giornate frenetiche in Casa Milan. Nella serata di ieri si è tenuto il Consiglio di amministrazione del club. Un appuntamento già programmato da diverse settimane, ma che si è trasformato in un vero e proprio snodo fondamentale dopo lo scossone societario attuato da Cardinale stesso. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'ex amministratore delegato del Milan resterà all'interno del CdA almeno fino al prossimo 30 giugno. Una scelta puramente strategica dettata dalla continuità aziendale e dalla gestione dell'amministrazione ordinaria. Nel frattempo, però, Gerry Cardinale, patron rossonero, con il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, prosegue i colloqui per individuare la figura perfetta per prendere le redini del club nella veste di CEO. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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