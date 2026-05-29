Milan il prezzo della rivoluzione | ecco quanto costano gli addi dei dirigenti

Notizia in breve

Il Milan sta cercando di riprendersi, ma i costi legati alle uscite dei dirigenti sono evidenti. La società ha sostenuto spese significative per le indennità di fine rapporto e altri oneri contrattuali. Questi costi sono stati calcolati in base ai contratti residui e alle clausole di risoluzione. Le uscite dei dirigenti hanno comportato esborsi economici rilevanti, influenzando il bilancio complessivo del club.