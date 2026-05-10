Estate prezzi alle stelle per i voli | ecco quanto costano le tratte europee e raggiungere la Puglia
L’estate 2026 si avvicina e molti stanno pianificando i propri viaggi, in particolare verso le destinazioni europee e la Puglia. I prezzi dei voli sono aumentati rispetto agli anni precedenti, con tariffe più alte per le tratte internazionali e nazionali. Le compagnie aeree hanno aggiornato i loro preventivi, mentre i rincari e le tensioni geopolitiche influiscono sulle scelte dei viaggiatori. La situazione rende più complesso stabilire le date e i costi per le prossime vacanze estive.
Sì, viaggiare. O forse no. Per l’estate 2026, ormai alle porte, è tempo di programmazione e di conferme di preventivi ma tra guerra, instabilità e rincari dei carburanti, il mercato sembra essere in uno stato di stallo, sia in incoming che in outgoing. Prenotare un volo per la settimana di Ferragosto, nonostante tre mesi di anticipo, costa oltre 600 euro per una tratta europea, andata e ritorno, e fino a 340 euro da Milano a Bari. E anche per luglio il risparmio è contenuto e poca la scelta. Un quadro che preoccupa addetti ai lavori e viaggiatori, gravato ancor più dall’ipotesi, plausibile, che i prezzi siano destinati ad oscillare ancora. Effetto immediato: molti pugliesi, gli italiani in generale, ma anche tanti europei prendono tempo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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