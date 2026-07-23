Ecco la nuova seconda maglia dell' Atalanta | bianca con tocco nerazzurro
L'Atalanta ha presentato la sua nuova seconda maglia, bianca con dettagli nerazzurri. La maglia sarà indossata nelle prossime partite ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su materiali o tecnologie utilizzate. La società non ha annunciato variazioni rispetto alle versioni precedenti. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini diffuse sui canali ufficiali.
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