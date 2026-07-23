Ecco la nuova seconda maglia dell' Atalanta | bianca con tocco nerazzurro

Da bergamo.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Atalanta ha presentato la sua nuova seconda maglia, bianca con dettagli nerazzurri. La maglia sarà indossata nelle prossime partite ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su materiali o tecnologie utilizzate. La società non ha annunciato variazioni rispetto alle versioni precedenti. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini diffuse sui canali ufficiali.

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