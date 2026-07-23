Ecco la nuova seconda maglia dell' Atalanta | bianca con tocco nerazzurro

L'Atalanta ha presentato la sua nuova seconda maglia, bianca con dettagli nerazzurri. La maglia sarà indossata nelle prossime partite ufficiali. Non sono stati forniti dettagli su materiali o tecnologie utilizzate. La società non ha annunciato variazioni rispetto alle versioni precedenti. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e immagini diffuse sui canali ufficiali.

Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. La nuova seconda maglia dell'Atalanta, per le trasferte, richiama la storica maglia a cavallo degli anni Novanta. È bianca, ma sulle spalle e al collo ha motivi geometrici nerazzurri (Foto Atalanta.it) Mirko Damasco, presidente di Salvagente: «Giorgia Meloni ha parlato di una legge, che venga sbloccata». La petizione Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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