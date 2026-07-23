È stato installato un servoscala all’interno di un edificio di edilizia pubblica in via Ravizza. La scala, che prima rappresentava un ostacolo per chi aveva difficoltà a camminare, ora è dotata di un dispositivo che permette di salire e scendere più facilmente. L’intervento riguarda un complesso di case popolari e mira a migliorare l’accessibilità per i residenti con ridotta mobilità. L’installazione si è conclusa di recente.

Per chi vive ogni gradino come una barriera, anche pochi metri possono diventare un confine. In via Ravizza quel confine è stato abbattuto con l’installazione di un nuovo servoscala nell’edificio di edilizia residenziale pubblica. L’intervento, costato oltre 16mila euro e finanziato interamente dal Comune, è stato realizzato insieme ad Acer Rimini. L’opera riguarda uno stabile privo di ascensore e consentirà alle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria di raggiungere il proprio alloggio con maggiore autonomia. Non si tratta di un intervento isolato: l’amministrazione annuncia infatti nuovi adeguamenti in altre abitazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il servoscala nelle case popolari di via Ravizza

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