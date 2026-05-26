A partire da novembre 2024, un tour nelle case popolari è stato ripreso questa settimana. La consigliera comunale, accompagnata dall’ufficio tecnico, ha effettuato sopralluoghi in diverse abitazioni. Durante le visite, sono stati verificati gli alloggi non assegnati. È in corso anche un censimento delle unità abitative, con l’obiettivo di aggiornare la situazione delle case popolari disponibili.

Il tour era partito a fine novembre 2024 ed è ripreso in questi giorni. La consigliera comunale di Avs Soad Hamdy (nella foto), accompagnata dall’ufficio tecnico, ha ricominciato il giro delle case popolari, per effettuare un sopralluogo. L’ultima tappa è stata in via Campestre 250. "Finalmente sono riuscita a riprendere questa iniziativa che avevo programmato. La richiesta al Municipio risale a ottobre. L’obiettivo è avere in mano un censimento di alloggi, che sappiamo essere centinaio, che sono lasciati vuoti e non sono assegnati". Nel comprensorio periferico, Hamdy ha visitato tre appartamenti: un bilocale, un trilocale e uno di quattro vani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Alloggi non assegnati". Tour nelle case popolari. E scatta il censimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pavia, uno studentato al posto delle case popolari: scoppia la polemica

Notizie e thread social correlati

Stranieri stipati in alloggi degradati, scintille in Consiglio. FdI: "Tolleranza zero", Mezzacapo: "Ma è così anche nelle case popolari"Durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, l’assessore alla Sicurezza ha fornito dettagli sull’attività della Polizia Locale riguardo agli...

Case popolari: il 5% degli alloggi riservato alle donne vittime di violenzaIn una proposta presentata in Consiglio regionale, il Partito Democratico suggerisce di destinare il 5% degli alloggi di edilizia residenziale...

Temi più discussi: Alloggi non assegnati. Tour nelle case popolari. E scatta il censimento; Assegnati sei alloggi erp: Soli contro un’emergenza; Edilizia pubblica: nel cremonese 140 alloggi che possono essere rimessi in circolo; Nessun alloggio popolare disponibile in città. Il Comune corre ai ripari.

Alloggi non assegnati. Tour nelle case popolari. E scatta il censimentoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Casa: 140 alloggi assegnati in 4 anniCentoquaranta case popolari assegnate dal 2021 a oggi nell’edilizia residenziale pubblica 129 solo dal 2023. Il quadro degli ultimi anni di politiche abitative, con sullo sfondo una sinergia tra ... rainews.it