Roma armi e droga nelle case popolari | 4 arresti

A Spinaceto, nelle case popolari di via Salvatore Lorizzo, sono stati arrestati quattro persone, tre donne e un uomo, appartenenti alle famiglie Spada e Casamonica. Le forze dell'ordine hanno sequestrato armi e droga durante un blitz. I soggetti sono stati accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione ha portato all’arresto e al sequestro di armi e droga nelle abitazioni coinvolte.

Blitz a Spinaceto alle case popolari di via Salvatore Lorizzo. Arrestati tre donne e un uomo, appartenenti alle famiglie Spada e Casamonica. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il complesso abitativo composto da tre edifici è stato passato al setaccio. L’attività in particolare è stata finalizzata alla ricerca di armi e di droga, oltre che al contrasto di situazioni di illegalità presenti in zona. Come detto, durante le ispezioni in quattro sono finiti in manette. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, sono stati trovati in possesso di poco meno di quasi un chilo di droga. Più precisamente, il personale dell’Arma ha scovato hashish (210 grammi), cocaina (241 grammi), marijuana (261 grammi) e crack (22 grammi). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne - 10/03/2026

Notizie e thread social correlati

Il caso dell'arsenale di armi nascosto nelle case popolari a Reggio Calabria, la scoperta della poliziaDurante controlli antidroga nelle abitazioni di case popolari a Reggio Calabria, la polizia ha sequestrato armi e munizioni.

Traffico di droga, estorsioni e armi da guerra: blitz dei Carabinieri a Roma, 7 arrestiUn'operazione dei Carabinieri a Roma ha portato all'arresto di sette persone coinvolte in un'organizzazione criminale.

Temi più discussi: Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati.; Droga e armi alle case popolari di Spinaceto: in manette esponenti delle famiglie Casamonica e Spada; Traffico di eroina e cocaina dall'Albania, 23 arresti da Lecce a Roma: sequestrate armi e droga; Maxi operazione dei carabinieri. 20 arresti e 5 milioni di euro sequestrati.

Droga e armi alle case popolari di Spinaceto: in manette esponenti delle famiglie Casamonica e Spada ift.tt/afn7K8C x.com

Maxi operazione dei carabinieri. Traffico di droga, usura ed estorsioni: venti arrestiSmantellato un sodalizio familiare. Sequestri per oltre 5,3 milioni di euro. Contestate anche le aggravanti del metodo mafioso, dell'ingente quantità di droga e dell'impiego di minori e persone fragil ... ciociariaoggi.it

Traffico di eroina e cocaina dall'Albania, 23 arresti da Lecce a Roma: sequestrate armi e droga(LaPresse) Maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro il traffico internazionale di stupefacenti: 23 persone sono state ... stream24.ilsole24ore.com