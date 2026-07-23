Eccesso di velocità in auto Un milione e mezzo di incassi tra Comune e Provincia

Nel 2025, le multe per eccesso di velocità hanno generato più di 822 mila euro di incassi per il Comune. La somma deriva dalle sanzioni applicate sulla base dell’articolo 142 del Codice della strada. La questione della velocità alla guida resta un problema centrale per la sicurezza stradale, con controlli e multe che continuano a rappresentare una risposta concreta. La Provincia ha contribuito con ulteriori 700 mila euro, portando il totale a circa un milione e mezzo.

La velocità alla guida resta un tema centrale per la sicurezza sulle strade di Pistoia. Nel corso del 2025 infatti il Comune ha registrato oltre 822 mila euro di proventi da sanzioni per eccesso di velocità, articolo 142 del Codice della strada. L’eccesso di velocità è tra le principali cause degli incidenti stradali: a Pistoia infatti, sempre in riferimento al 2025, sono stati 617 i sinistri stradali che hanno avuto, tra le cause principali, la velocità alla guida. Numeri in aumento rispetto ai 584 incidenti stradali registrati del 2024, tanto che la Polizia Locale, nel report del bilancio dell’attività annuale presentato a maggio scorso, ha collocato l’eccesso di velocità tra le cause principali, oltre alla mancata precedenza e le manovre irregolari legati a cambi di direzioni o corsia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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