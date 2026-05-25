Sei multe per eccesso di velocità annullate cittadina batte il Comune in Cassazione | Autovelox non omologato

Notizia in breve

In una sentenza definitiva, sei multe per eccesso di velocità sono state annullate dalla Cassazione perché l’autovelox non era omologato. La cittadina aveva contestato le sanzioni, portando in tribunale la questione. Dopo mesi di cause legali, la Corte ha confermato l’annullamento, evidenziando l’assenza di conformità dell’apparecchio alle norme di legge. Le multe sono state considerate illegittime e cancellate definitivamente.