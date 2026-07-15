Autovelox Bonate Sotto e Lovere nella top 10 lombarda degli incassi da multe per eccesso di velocità

Non c’è solo il capoluogo. Tra i Comuni lombardi che nel 2025 hanno incassato di più dalle multe per eccesso di velocità figurano anche due centri della Bergamasca: Bonate Sotto, con 956.858 euro, quinto nella graduatoria regionale, e Lovere, settimo, con 701.374 euro. Bergamo città, invece, ha dichiarato introiti pari a 44.470 euro. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici relativi al 2025, che fotografa gli incassi derivanti dalle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada, accertate tramite autovelox fissi e mobili, Tutor e altri dispositivi di rilevazione della velocità. Tra i capoluoghi lombardi, Bergamo si colloca alle spalle di Varese (217. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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