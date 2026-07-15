Autovelox Bonate Sotto e Lovere nella top 10 lombarda degli incassi da multe per eccesso di velocità
Nel 2025, due comuni della Bergamasca rientrano nella top 10 lombarda per incassi da multe per eccesso di velocità. Bonate Sotto ha incassato circa 956 mila euro, mentre Lovere si colloca tra le prime posizioni della regione. Il capoluogo registra i maggiori introiti, ma anche altri centri lombardi si distinguono per le cifre raccolte attraverso le contravvenzioni per eccesso di velocità. I dati si riferiscono ai proventi derivanti dagli autovelox installati sul territorio regionale.
Non c’è solo il capoluogo. Tra i Comuni lombardi che nel 2025 hanno incassato di più dalle multe per eccesso di velocità figurano anche due centri della Bergamasca: Bonate Sotto, con 956.858 euro, quinto nella graduatoria regionale, e Lovere, settimo, con 701.374 euro. Bergamo città, invece, ha dichiarato introiti pari a 44.470 euro. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici relativi al 2025, che fotografa gli incassi derivanti dalle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada, accertate tramite autovelox fissi e mobili, Tutor e altri dispositivi di rilevazione della velocità. Tra i capoluoghi lombardi, Bergamo si colloca alle spalle di Varese (217. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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