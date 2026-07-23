Eccellenza italiana al Collegio d’Europa consegnati 1.000 euro e un attestato di merito ai cinque migliori studenti | la premiazione con il Ministro Foti

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I cinque studenti con i voti più alti sono stati premiati con 1.000 euro e un attestato di merito durante una cerimonia a Roma. La premiazione, che si è svolta ieri 22 luglio, ha visto la presenza di un rappresentante del Ministero. I giovani sono stati riconosciuti come talenti che potranno contribuire al futuro del Paese e dell’Unione Europea.

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Chi sono i giovani talenti che guideranno il futuro del nostro Paese e dell'Unione? La risposta arriva direttamente da Roma, dove si è conclusa ieri 22 luglio una cerimonia speciale. All'interno della Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le istituzioni hanno celebrato i migliori iscritti del Collegio d'Europa (appartenenti all'anno accademico 2025-2026, per la precisione la promozione intitolata a Victoria Amelina). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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