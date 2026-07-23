Eccellenza italiana al Collegio d’Europa consegnati 1.000 euro e un attestato di merito ai cinque migliori studenti | la premiazione con il Ministro Foti

Notizia in breve

I cinque studenti con i voti più alti sono stati premiati con 1.000 euro e un attestato di merito durante una cerimonia a Roma. La premiazione, che si è svolta ieri 22 luglio, ha visto la presenza di un rappresentante del Ministero. I giovani sono stati riconosciuti come talenti che potranno contribuire al futuro del Paese e dell’Unione Europea.