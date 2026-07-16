Un contributo economico per studiare meglio. È questa, in sintesi, la proposta contenuta nel disegno di legge presentato da Forza Italia, con Stefania Craxi come prima firmataria. Il testo, intitolato “Disposizioni in materia di reddito di merito e di incentivo all’eccellenza per studenti meritevoli”, introduce quello che viene definito “ Reddito di Merito nazionale “. Sarebbe un contributo economico mensile, fino a 1.000 euro, destinato agli studenti universitari che si distinguono per risultati accademici. L’obiettivo è valorizzare il merito e, soprattutto, frenare la fuga di giovani talenti dall’Italia, in particolare dal Sud, verso l’estero o altre regioni italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Reddito di Merito, fino a 1.000 euro al mese per gli studenti universitari eccellenti

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Bonus 2026 in arrivo: 1.000 euro subito, 530 euro al mese e fino a 1.000 euro per studenti

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