EA Sports FC 27 introduce una nuova versione chiamata “Ultimate Plus”, che ha un prezzo più alto rispetto alle altre edizioni. Sono stati pubblicati i prezzi ufficiali in euro, inclusi gli sconti riservati agli abbonati EA Play. La pubblicazione comprende anche una tabella che confronta le tre versioni disponibili: Standard, Ultimate e Ultimate Plus.

Ecco l’articolo completo e definitivo pronto per la pubblicazione, aggiornato con tutti i prezzi ufficiali in euro, lo sconto EA Play e la tabella comparativa a tre edizioni ( Standard, Ultimate e Ultimate Plus ). Con la presentazione ufficiale del Reveal Trailer di EA Sports FC 27, EA Sports ha aperto ufficialmente i pre-ordini per il nuovo capitolo della saga calcistica. Quest’anno la scelta si amplia: oltre alla consueta Standard Edition e alla Ultimate Edition, fa il suo esordio la nuovissima Ultimate Plus Edition, pensata per chi vuole il massimo dei contenuti per tutto l’arco della stagione. Di seguito trovi la guida completa con tutti i prezzi ufficiali, i bonus di prenotazione e una tabella comparativa per scegliere l’edizione più adatta a te. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - EA Sports FC 27 rivoluziona i pre-ordini: spunta la nuova ed costosissima versione “Ultimate Plus”

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