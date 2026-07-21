Mbappé si consola con la copertina di EA Sports FC 27

Kylian Mbappé sarà in copertina sulla Ultimate Edition di EA SPORTS FC 27, annunciato da Electronic Arts. È la prima volta dopo quattro anni che il calciatore appare sulla cover del franchise.

Oggi Electronic Arts ha annunciato che la superstar mondiale Kylian Mbappé sarà il protagonista della cover della Ultimate Edition di EA SPORTS FC 27. Il fenomeno francese torna sulla cover del franchise per la prima volta dopo quattro anni, facendo il suo debutto come protagonista della cover di EA SPORTS FC. Mbappé sarà inoltre il nuovo atleta della cover di EA SPORTS FC Mobile., “Essere protagonista per la prima volta sulla cover di un titolo EA SPORTS FC è un momento davvero speciale per me - ha dichiarato Kylian Mbappé -. È un onore poter proseguire il mio rapporto di lunga data con il franchise in questo suo nuovo capitolo, al fianco dei giocatori che ne hanno segnato la storia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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