EA Sports FC 27 | il rischio PEGI 16 preoccupa EA

EA Sports FC 27 potrebbe perdere la classificazione PEGI 3 a causa delle nuove regole europee. Queste norme ora considerano anche pacchetti casuali, acquisti limitati e meccaniche che incentivano il ritorno nel gioco. La possibilità di inserire queste caratteristiche nel titolo ha causato preoccupazione tra i responsabili del gioco, che temono una revisione della valutazione PEGI. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Le regole europee ora valutano anche pacchetti casuali, acquisti limitati e meccaniche che spingono a tornare nel gioco. Ultimate Team potrebbe così far perdere alla serie la tradizionale classificazione PEGI 3. EA Sports FC 27 potrebbe andare incontro a un cambiamento mai visto nella serie calcistica di Electronic Arts: in base ai nuovi criteri europei, la presenza di pacchetti casuali acquistabili con valuta a pagamento rischia di far salire il gioco da PEGI 3 a PEGI 16. La classificazione definitiva di FC 27 non è ancora ufficiale, ma il rischio è tutt’altro che teorico: da giugno 2026 il PEGI non guarda più soltanto a violenza, linguaggio o contenuti sensibili, ma anche ad alcune forme di monetizzazione e di coinvolgimento dei videogiochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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