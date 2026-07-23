EA Sports FC 27 sarà disponibile su Nintendo Switch 2, con la versione completa e le funzioni Next-Gen. La conferma arriva dal reveal ufficiale del gioco, che introduce per la prima volta questa versione. La novità riguarda l’arrivo del titolo sulla nuova console portatile, offrendo le caratteristiche avanzate di questa generazione. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Tra le tante novità emerse dal reveal ufficiale di EA Sports FC 27, ce n’è una che rappresenta un vero e proprio punto di svolta per i videogiocatori portatili: Electronic Arts ha ufficialmente confermato l’arrivo del nuovo capitolo sulla nuovissima Nintendo Switch 2. APERTI I PRE-ORDER di FC 27 La notizia segna un cambio di passo epocale per il franchise sulla console della casa di Kyoto. Se in passato i giocatori Nintendo hanno dovuto fare i conti con edizioni visibilmente ridotte o prive di alcune modalità chiave, con il debutto sulla nuova Switch 2 la musica cambia radicalmente. Grafica di nuova generazione e la modalità “The Grounds”. La conferma più importante riguarda l’impiego delle funzionalità next-gen. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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© Imiglioridififa.com - EA Sports FC 27 arriva su Nintendo Switch 2: finalmente la versione completa con le funzioni Next-Gen

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EA Sports FC 26 - World Cup 2026 Edition Nintendo Switch 2 Gameplay

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