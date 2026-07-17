La promo Stelle Estive introduce Michael Olise con un punteggio di 97 overall, disponibile nelle SBC del Festival del Calcio. La carta lo vede come centrocampista offensivo, con un ruolo secondario su fascia destra. Per ottenerlo, bisogna completare 10 sfide. La carta non è ripetibile né scambiabile. Olise rappresenta una delle novità più alte in questa promozione estiva.

La promo Stelle Estive Michael Olise arriva nelle SBC del Festival del Calcio: 97 overall, CAM con doppio ruolo alternativo su fascia destra, non ripetibile, non scambiabile. È la SBC più corposa della promo per numero di sfide, ma anche una delle più abbordabili nei requisiti. Scadenza: 20 giorni Statistiche e ruoli. VEL: 97 DRI: 98 TIR: 95 DIF: 66 PAS: 97 FIS: 84 Ruolo principale: CAM Ruoli alternativi: RM, RW Skill: 5 Debole: 5 PLUS PLUS Ruoli extra sbloccati dalle PlayStyle: In pratica Olise copre l’intero fronte offensivo destro e la trequarti centrale con lo stesso PLUS PLUS, il che lo rende inseribile in qualunque modulo con RM, RW o CAM senza modifiche di chimica al ruolo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 – SBC Michael Olise: 97 OVR, 10 sfide per la Stella Estiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FC 26 : SBC OLISE HONORABLE TOTY FAUT IL LE FAIRE ! + R9 SWAP ICONE STATS OFFICIEL !!!

Notizie e thread social correlati

FC 26, IL RITORNO DI KVARADONA: DISPONIBILE LA SBC TOTS MO DA 94 OVREA Sports ha reso disponibile la SBC TOTS MO di Khvicha Kvaratskhelia, con un punteggio complessivo di 94 di valutazione.

SBC Showdown su FC 26: 3 partite e 6 carte da 91 OVR, i requisiti e i nostri verdettiNel Festival del calcio, noto anche come Mondiale 2026, il torneo entra nella sua fase più intensa su Football Ultimate Team.

Michael Olise named 2025/26 Bundesliga Player of the SeasonMichael Olise has been voted the 2025/26 Bundesliga Player of the Season. The French international received the award following Saturday’s 5-1 victory over 1. FC Köln, shortly before lifting the ... sports.yahoo.com

26 Superstar: Michael OliseTra giocate, dichiarazioni, curiosità, statistiche e le speranze per la Coppa del Mondo 2026, la FIFA accende i riflettori sul mago della Francia, Michael Olise. Michael Olise può sembrare un ragazzo ... fifa.com